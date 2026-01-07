Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Grup toplantısına katılan misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şunu açık açık söylemek isterim, hangi unvanda olursak olalım hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz. Bu cennet vatana ve millete sevdalıyız. Biz bu ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. 86 milyonun tamamı için çarpıyor. Mazisi ortak, istikbali orta, aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir ailenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor.

Geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel veriler açıkladı. AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu.

"YENİ KATILIMLARLA AK PARTİ AİLESİNİ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ"

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak bağrımıza basacağımız milletvekillerine aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.

Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

Biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla eser üreterek, koşturarak üreteceğiz. "Aşkla çalışan yorulmaz" düsturuyla tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettik.

CHP'nin başındaki zatın ve yönettikleri belediyelerde vatandaşa kan kusturan şürekâsını kaale almayacak ve işimize bakacağız.

2026 senesinin tüm teşkilatımız, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ülkeye hizmet eden bütün vekillere, meclis personeline yeni yılda kolaylıklar diliyorum.

"İÇERİDE VE DIŞARIDA ÇOK BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

Bölgesel küresel anlamda yoğun bir gündemin yaşandığı 2025 yılını geride bıraktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. 5'inci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze Soykırımı'na, ABD ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyası ile güçlenen ilişkilerimize, Terörsüz Türkiye çalışmalarına kadar her alanda içeride ve dışarıda çok başarılı bri sınav verdik.

"2025 YILINDA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİYDİ"

Milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Onca sınamaya ve sıkıntıya rağmen milletimizin başını yere eğdirmedik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremzede kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. Sadece konut yapmadık, umutları da inşa ettik. Kalan çalışmaları yeni yılda da aynı tempoyla sürdüreceğiz.

2026 bütçemiz 86 milyonun refahı için hazırlandı. Bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen özverili bir şekilde çalışan kabine üyelerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı ülkemiz için bir reform yılı olacak.

"TÜRKİYE'Yİ SAHİL-İ SELAMETE ULAŞTIRACAK OLAN KADRO BELLİDİR"

Küresel ekonomi değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek için kullandığı tüm argümanları tek tek kaybediyor. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahil-i selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

Güçlü Türkiye'nin güvencesi güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak irade bu kadroda ve bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız.

Bunu, başkent Ankara'ya su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi marifet sayan kalitesi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız.

Bunu aynı zamanda Türkiye'nin ismini duyunca gözleri parlayan mazum ve mağdurların güvenliği için yapacağız."

Bunu 86 milyon için, yurt dışında 7 milyon kardeşimiz için yapacağız. Bunu Türkiye Yüzyılı'nın tüm unsurlarıyla gerçeğe dönüşmesi için yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın tökezlemesini bekleyenleri yine hüsrana uğratacağız.

"YERİNE GETİREMEYECEĞİMİZ SÖZLERİ HALKIMIZA VAAT OLARAK VERMEDİK"

Halka hesap vermek demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır. Biz yalnızca sandıkta değil farklı zeminlerde milletimize hesap vermeyi biliyoruz. Hedeflerimizi paylaştık, bunların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi milletimize anlattık. Meydanlarda hayal satıp 2026 Türkiye'sinde kış mevsiminde milletimize Kerbela'yı yaşatanlar gibi olmadık.

Yerine getiremeyeceğimiz sözleri halkımıza vaat olarak vermedik.

10 ve 11. Yargı Paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atandı. Mesleğe kabulü yapılan 2432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2589'u adliye hizmetlerinde, 3655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere 6244 personelin atamasını yaptı. 11 Adli hizmet binasını hizmete sunduk.

Eğitimde Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'ni ülkemize kazandırdık. Toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık.

Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

Çevre ve Şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. Yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi.

Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Yapımı tamamlanan millet bahçesini 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik.

Ulaştırmada 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik.

Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık. Tarım sektörüne doğrudan veya dolaylı olarak 706 milyar lira destek sağladık.

Su ve sulama yatırımları alanında 22 baraj, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 12 içme ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi, 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 projeyi tamamladık."

Devamı gelecek…