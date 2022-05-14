Erdoğan’dan o iki ülkeye tarihi kapak! Ayarları bozuldu

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, NATO'ya üyelik başvuruları bir süredir konuşulan İsveç ve Finlandiya ile ilgili sözlerinin sadece İskandinav ülkelerinde değil NATO'da da soğuk duş etkisi yarattığını belirtti. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu bir süredir konuşuluyordu. Bu konu ilk kez dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan çok net cevap verdi: "İskandinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin misafirhanesi gibi.

Bundan dolayı olumlu bakmıyoruz." Erdoğan'ın bu açıklaması sadece İskandinav ülkelerinde değil NATO'da da soğuk duş etkisi yarattı. Yıllardır PKK ve FETÖ'ye kucak açan İsveç ve Finlandiya, Erdoğan'ın bu önemli hamlesi karşısında ne yapacak merakla bekleniyor. Ama ortada bir gerçek var. Türkiye istemezse bu iki ülke de NATO'ya giremez. Erdoğan'ın bu hamlesi önümüzdeki günlerde çok tartışmalara gebe. Türkiye'nin önünde yeni manevra alanları çıkabilir. (...)"