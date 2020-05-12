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Gündem

Erdoğan'dan net mesaj: Bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:29:00 - 2020-05-12 22:35:34
Erdoğan'dan net mesaj: Bir kez daha üzeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz." dedi.

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