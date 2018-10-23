Erdoğan'dan net açıklama: Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin "Cumhur İttifakı bitti mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

'Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok'

"Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız var mı? Yok. Dolayısıyla MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü 'cumhurun ittifakı' demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gündemde olmadığını, ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını bildirdi.