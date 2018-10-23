0553 313 94 23

Erdoğan'dan net açıklama: Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'nda sıkıntı olmadığını belirterek ''MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız.'' dedi.

23 Ekim 2018 Salı 13:57
Erdoğan'dan net açıklama: Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin "Cumhur İttifakı bitti mi?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

'Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok'

"Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız var mı? Yok. Dolayısıyla MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz. Çünkü 'cumhurun ittifakı' demek milletimizin aynı değerlere inanan ittifakı demektir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmesinin olup olmayacağı sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda gündemde olmadığını, ancak görüşmenin olmaması için bir sebebin bulunmadığını bildirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:57
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da yürüyen merdiven kazası: 12 yaralı
    1. Samsun'da yürüyen merdiven kazası: 12..
    2. Çocuğa çarpmamak için direksiyonunu..
    3. Yerli üretim mi?
    4. Kocaeli’de hareketli dakikalar!..
    5. Kaşıkçı'nın öldürülmesini protesto etti
    6. Caner'in kaderi belli oldu!
    7. Erzurum'da lapa lapa kar ve tipi..
    8. Alçaklar! Kıyafet değiştirip çocukları..
    9. İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuk..
    10. İshale bal iyi gelir
    11. Hiçliğin şatafatı
    12. Erdoğan'dan net açıklama: Cumhur..
    13. 3600 ek gösterge üzerine
    14. Emaye temizliği nasıl olmalı?
    15. PKK'nın hain oyunu ortaya çıktı!
    16. Erdoğan: Yol arkadaşımı feda edemem
    17. HAK-İŞ 43 yılı geride bıraktı
    18. Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    19. İşte Hizb-ut Tahrir gerçeği: Niyet..
    20. Okulda patlama! Öğrenciler tahliye..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?