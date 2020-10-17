Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesaplarında, "Milli EnerjideYeni Müjde" etiketi ile yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs tarihinde Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlaması ve bugün gemiye yaptığı ziyaret esnasında çekilen iki fotoğraf karesine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu keşif ile Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini vermişti.