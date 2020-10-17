  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı
Gündem

Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:59:00 -
Erdoğan'dan 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Instagram hesaplarında, "Milli EnerjideYeni Müjde" etiketi ile yaptığı paylaşımda, 29 Mayıs tarihinde Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlaması ve bugün gemiye yaptığı ziyaret esnasında çekilen iki fotoğraf karesine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih sondaj gemisinde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, bu keşif ile Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığı müjdesini vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Erme..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay