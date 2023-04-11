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Siyaset Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'
Siyaset

Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'

Yeniakit Publisher
2023-04-11 16:23:00 -
Erdoğan'dan Naci Görür'e sert sözler! 'Müsvedde bu'

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra çizdiği felaket senaryoları ile gündeme gelen Naci Görür'ü eleştirdi. Erdoğan, "Bu adam Prof. mu? Müsvedde bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Maraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamalarla gelen Prof. Dr. Naci Görür'ü eleştiren Erdoğan, sert ifadeler kullandı.

'Müsvedde bu'

"Geçen akşam bir TV kanalında bir Prof., ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle diyor. Bu adam Profesör." diyen Erdoğan, "Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam Prof. mu? Müsvedde bu." ifadelerini kullandı.

"Senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle. Eğitimde yoksun, sağlıkta yoksun, ulaşımda yoksun, adalette yoksun, emniyette yoksun. E neymiş? Domates, patates.. Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin domatesin de olmaz patatesin de olmaz. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık. Bu profesörün zihinlerinde değişim olmamış.
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