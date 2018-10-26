Erdoğan'dan Münbiç mesajı: Mezarlarını hazırlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"ETTİĞİNİZ YEMİNİN, ÜSTÜNÜZDE TAŞIDIĞINIZ ÜNİFORMANIN HAKKINI VEREREK MESLEĞİNİZİ İCRA ETMENİZİ BEKLİYORUM"

Erdoğan, "Sizlerin heyecanına, gururuna şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizin alnından öpüyorum. Burada yurdumuzun dört bir köşesinde terör örgütlerine, çetelere insanımızın huzuruna kast eden alçaklara göz açtırmayacak şanlı Türk Jandarmasını görüyorum. Sizlerden az önce ettiğiniz yeminin, üstünüzde taşıdığınız üniformanın hakkını vererek mesleğinizi en iyi şekilde icra etmenizi bekliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, "Devletimiz milletimiz sırt sırta verdikçe, bu ülkeyi esir alabilecek hiç bir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptıkları sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiç bir terör örgütü yoktur" dedi.

"MÜNBİÇ'İN ETRAFINDA HENDEKLER KAZIYORLARMIŞ. DOĞRU MEZARLARINI HAZIRLIYORLAR"

Terörle mücadele vurgusu yapan Erdoğan, "Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o. Ülkemizin de caydırıcılığını en üst seviyeye taşımadan, bulunduğu bölgede barış ve emniyet içinde yaşaması mümkün değildir. Terörle mücadalede imha politikasına geçtik" dedi.

"GÖREVLERİNİZİ YAPARKEN HUKUKA, KANUNLARA BAĞLI KALMANIZI BEKLİYORUM"

Erdoğan, "Hiç bir vatandaşımızın özgürlük alanı daralmamıştır. Bundan sonra da özgürlük, güvenlik dengesini azami derecede muhafaza ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz. Polislerimizin, jandarmalarımızın hukukun dışına çıkmasına müsaade etmemekle kalmıyor aynı zamanda görevlerini layıkıyla yapmaları için de kendilerine her türlü imanı sunuyoruz. Sizlerden görevlerinizi yaparken hukuka, kanunlara ve görevleriniz ile ilgili mevzuata bağlı kalmanızı bekliyorum. Suç ve suçlu ile mücadelede, nasıl kararlı mücadele ediyorsanız, vatandaşlarımıza da o derece hassas, saygılı davranmanızı istiyorumi Herbirinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin törende yaptığı konuşmada,terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.