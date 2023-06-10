Erdoğan'dan Mehmet Şimşek kararı! O konudaki tavrı merakla bekleniyordu

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, faize karşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'faize yönelik duyarlılığını muhafaza etmekle birlikte' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "inisiyatif alanı açtığını" söyledi.

Müderrisoğlu, Şimşek'in ekonomi yönetimini devralmasına ilişkin olarak, "Bırakın Sn. Mehmet Şimşek rahat çalışsın. Şimşek, başarılı olacaktır ve başarmaya mecburdur. Neden? Çünkü... Ne yapılacağını biliyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Kimlerle yapacağını da biliyor. Kendisinin 'zamana, kamuoyu yönetimine ve piyasaları ikna için somut tedbirlere' ihtiyacı var" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu, Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuçtur" tezi hakkında da şunları kaydetti:

"Bilinen o ki... Cumhurbaşkanımız, 'faize yönelik duyarlılığını muhafaza etmekle birlikte' Şimşek'e inisiyatif alanı açmış durumda. Aceleci ve tek reçete olarak faiz artışı ile yol alınmayacağını artık tüm taraflar biliyor.

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Merkez Bankası üzerinden piyasalara güven ve öngörülebilirlik kazandırmak. Kamu maliyesinde dengeleri yeniden inşa etmek. Yapısal reformlara (yargı, istihdam, vergi harcamaları vb.) yoğunlaşmak... Faize, program bütünlüğü içinde gerektiğinde çekilecek bir silah olarak bakmak. Ufuktaki görünenler şu an bunlar."