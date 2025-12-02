  • İSTANBUL
Üst üste Avrupa Şampiyonu oldu! Altın madalyalı boksöre görkemli karşılama

Macaristan'daki U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda üst üste ikinci kez altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgatekin, memleketi Şırnak'ta yüzlerce kişinin katıldığı coşkulu bir konvoyla karşılandı. Vali Birol Ekici tarafından ağırlanan şampiyon boksör, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı," dedi. Yalgatekin, ayrıca 20 final arasında 'En İyi Final' ödülünü de kazandı.

U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşatan Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgatekin, memleketi Şırnak'a şampiyon unvanıyla döndü. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda başlayan coşkulu karşılama, konvoy eşliğinde Şırnak merkezde devam etti. Milli boksörü, Şırnak Valisi Birol Ekici, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Vali Ekici, şampiyonu, antrenörünü ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Karşılamanın ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yalgatekin, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı. 2 gün önce Avrupa şampiyonasında şampiyon oldum. Bunun için çok mutluyum. Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmuştum ve bunu tekrar koruduğum için ayrıca gururluyum. Aynı zamanda 20 final içerisinde en iyi final ödülüne layık görüldüm. Ailem ve Şırnak halkı tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım, bu beni çok onurlandırdı. Sadece başarı elde etmek değil, bazılarına sevinç yaşatabilmek, memleketimizin kız çocuklarına örnek olabilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu, ayrıca Şırnak Valisi Birol Ekici ve ailesine teşekkür ederek, "Spora başladığımdan beri maddi ve manevi olarak hep yanımda oldular, minnettarım." dedi.

Münür Yalgatekin: "Kızım bize tarifsiz bir gurur yaşattı" Nurselen'in başarısının aile olarak kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydeden baba Münür Yalgatekin, duygularını şöyle dile getirdi:

''Kızımın yaşattığı gurur için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, hocalarına verdikleri destek ve bugün yapılan karşılama için ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Milli takım antrenörü Rıdvan Budak da genç şampiyonun aylardır büyük bir disiplinle mücadele ettiğini dile getirerek, "Milli takım kampında yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğunu korumaktı ve bunu başardık. Ayrıca Nurselen bir kupa daha kazandı, 20 final arasında ‘En İyi Final Maçı' kupası. Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Bu madalyayı ve kupayı memleketimizin kız çocuklarına armağan ediyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyalar kazanacaklar. Buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

