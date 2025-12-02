Üst üste Avrupa Şampiyonu oldu! Altın madalyalı boksöre görkemli karşılama

Karşılamanın ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Yalgatekin, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı. 2 gün önce Avrupa şampiyonasında şampiyon oldum. Bunun için çok mutluyum. Geçen yıl da Avrupa şampiyonu olmuştum ve bunu tekrar koruduğum için ayrıca gururluyum. Aynı zamanda 20 final içerisinde en iyi final ödülüne layık görüldüm. Ailem ve Şırnak halkı tarafından çok güzel bir şekilde karşılandım, bu beni çok onurlandırdı. Sadece başarı elde etmek değil, bazılarına sevinç yaşatabilmek, memleketimizin kız çocuklarına örnek olabilmek benim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.