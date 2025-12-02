Haber Merkezi Giriş Tarihi: Üst üste Avrupa Şampiyonu oldu! Altın madalyalı boksöre görkemli karşılama
Macaristan'daki U23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda üst üste ikinci kez altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Cizreli milli boksör Nurselen Yalgatekin, memleketi Şırnak'ta yüzlerce kişinin katıldığı coşkulu bir konvoyla karşılandı. Vali Birol Ekici tarafından ağırlanan şampiyon boksör, "Bu başarı sadece benim değil, Şırnak'ın ve kız çocuklarının başarısı," dedi. Yalgatekin, ayrıca 20 final arasında 'En İyi Final' ödülünü de kazandı.