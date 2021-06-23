Erdoğan'dan kritik toplantı! "Kanallar son dakika geçerse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

İstişare toplantısına dair bilgiler veren Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında pandemi nedeniyle ara verilen istişare toplantılarının başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında milletvekilleriyle ilk toplantı yarın yapılacak. Erdoğan dün de AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri ile toplantıda bakanlar da hazır bulunacak. Bir grup milletvekilinin katılacağı toplantıda siyasi gündeme ilişkin her konu konuşulacak. Cumhurbaşkanı milletvekillerini dinleyecek, onlardan gelen sorulara Erdoğan ve bakanlar yanıt verecek. Perşembe günü haber kanalları birbiri ardına son dakikalar geçerse şaşırmayın. Çünkü o toplantıdan çok haber çıkacağından eminim. Pandemi nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantılarının devamı gelecek.