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Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk ve Özbek iş adamlarına hitap etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Türk yatırımcıları ve müteşebbisleri Özbekistan'ın kalkınmasında etkin rol oynamışlardır. O dönemde Türk şirketlerince yapılan projeler bugün de Özbekistan ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Petrol rafinerileri yenilenen havalimanı terminalleri, ilk şeker fabrikası hep sizlerin eseridir. 2016 yılının Kasım ayında Semerkant'a gerçekleştirdiğim ziyaret uzun süredir özlemini duyduğumuz kavuşma artık yepyeni bir dönemin kapılarını açmış, kardeşliğimizi teyid eden siyasi irademizi tazelemiştir.

BUNU İLERİ BİR AŞAMAYA TAŞIYORUZ

İşbirliğimiz Cumhurbaşkanı sayın Şevket Mirziyoyev'in 2017 Ekim ayında ülkemizi ziyareti ile daha da kuvvetlenmiş tahkim edilmiştir. Bildiğiniz gibi ilişkilerimizi sayın Mirziyoyev'in ziyaretinde stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Bu seyahatimizde de bunu bir ileri aşamaya taşıyoruz. Stratejik ortaklıklığımızın pratikte de uygulamaya konulması için gerekli mekanizmayı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni artık kuruyoruz.

2 ÜLKE ARASINDA 25 ANLAŞMA İMZALADIK

Kardeşimiz Mirziyoyev ile birlikte almış olduğumuz kararlar ve verdiğimiz talimatlar doğrultusunda bugün çok sayıda anlaşmanın imzalanmasına şahit olduk. Bu anlaşmaların toplam sayısı ortak bildiri dahil 25 anlaşmayı bugün imzaladık. Bu kardeşim Mirziyoyev'in ifadesi ile bu bir ilktir biz böyle bir anlaşmalar paketini bugüne kadar imzalamadık dediler. Şimdi tabi imzalar gayet güzel ama bunu hayata geçirmek bunu uygulamaya geçirmek asıl güzel olanıdır. Bunu bakanlarımız bizler takipçisi sizler de iş adamları olarak uygulayıcısı olacaksınız. Yani konuşup, oturup, yazıp çizip masada bırakmak bizim işimiz değildir. Biz konuştuk yazdık, imzaları attık bundan sonra uygulaması size ait. Varsa önünüzde bir taş engel kaldırmak da bize ait.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Özbekistan

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