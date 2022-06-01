Erdoğan'dan köprüye pankart asma girişimine çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan pankart asma provokasyonuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıklarını terbiyesizliğin hesabını hukuka verecektir." dedi.



Türkiye İşçi Partisi vekilleri, dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirerek 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart asmaya çalışmıştı. Polislerin müdahalesiyle eylemlerini gerçekleştiremeyen vekiller bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde yerini aldı. Erdoğan o vekillere çok sert tepki gösterdi.

"Sen vekil olsan ne yazar?"

Hukuk önünde bu vekillerle hesaplaşılacağını söyleyen Erdoğan "Dün köprüye çıkıp polislere hakaret edip pankart asmaya çalışan tipler bunun somut örnekleridir. Siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıklarını terbiyesizliğin hesabını hukuka verecektir. Bu ne densizliktir. Sen vekil olsan ne yazar? Gelip de Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı polise rağmen asamazsın. Astırtmazlar. Ne oldu? Asamadın." dedi.