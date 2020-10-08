Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile olan fotoğrafıyla' ilgili 'Erdoğan eğildi' açıklamasına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından videolu göndermede bulundu.

Bir mitingde 'Biz, sadece rukuda eğiliriz' ifadelerinin yer verildiği videoyu 'Kısa bir hatırlatma' yazısıyla paylaştı. Erdoğan'ın bu paylaşımı kısa sürece binlerce retweet ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafı üzerinden yalan siyaset yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benim siyasi bir rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor. Para için bu kadar eğilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun algı yapmaya çalıştığı fotoğraf

Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun bu algı oyunu için, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır." ifadelerini kullanmıştı.