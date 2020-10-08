  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında 'Katar emirinin karşısında eğildi' yalan açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından videolu göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:54:00 - 2020-10-08 21:59:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile olan fotoğrafıyla' ilgili 'Erdoğan eğildi' açıklamasına karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından videolu göndermede bulundu.

Bir mitingde 'Biz, sadece rukuda eğiliriz' ifadelerinin yer verildiği videoyu 'Kısa bir hatırlatma' yazısıyla paylaştı. Erdoğan'ın bu paylaşımı kısa sürece binlerce retweet ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin fotoğrafı üzerinden yalan siyaset yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan benim siyasi bir rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor. Para için bu kadar eğilmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.

                                                                                  Kılıçdaroğlu'nun algı yapmaya çalıştığı fotoğraf

Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Kılıçdaroğlu'nun bu algı oyunu için, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı
Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yiğido58

Kemal kemal çok yazık hangi kafayla bunları yapıyorsun pes doğrusu .  
  • Yanıtla

Bekir

Türk siyasetinin palyaçosu KEMAL a Erdogani ispatlamaya gerek yok.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay