Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasının da incelenmesi için yargıya başvurmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emirle çalıştığını iddia ettiği bürokratları tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu son yaptığı açıklamada bürokratların şerefine dil uzatacak kadar ileri gitmişti.