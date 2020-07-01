Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba cevap! Saate dikkat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, film sever Akşener ve Kılıçdaroğlu'na müthiş bir cevap verdi.
yeniakit.com.tr
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. " sözleriyle karşılık verdi.
2023 mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımı tam 20.23'te yapması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu ve Akşener ne demişti?
Gündem
Özlem Zengin'e destek veren Ahmet Hakan'dan toplumu kutuplaştıran laikçi kesime çağrı: İnsanlık için önemli bir adım atın
Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizi sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum