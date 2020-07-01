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Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba cevap! Saate dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, film sever Akşener ve Kılıçdaroğlu'na müthiş bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:45:00 - 2020-07-01 20:56:31
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e bomba cevap! Saate dikkat

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. " sözleriyle karşılık verdi.

2023 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımı tam 20.23'te yapması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener ne demişti?

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Yorumlar

Kafkasyalı

Kemal ve avanesi akşener size sadece yazıklar olsun
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Güney Doğulu

Halk olarak gerçekten çok üzülüyoruz. Zillet İttifakı yapanlardan hepsini üst üste, yan yana bir toplasak malesef çeyrek muhalefet bile olamıyorlar.. Türkiye'de malesef muhalefet yok, sadece terör sevici, bozguncu, kaosu sevenler var.
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