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Gündem Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Gündem

Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:21:00 -
Erdoğan’dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Erdoğan’ın avukatı tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, videoda, Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtilerek, Kılıçdaroğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan işlem yapılması istendi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “siyasi cinayet” iddialarıyla ilgili de avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu. 15 Ekim’de verilen dilekçede, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin, bu doğrultuda somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

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