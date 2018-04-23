Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."

CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan: "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü." diye konuştu.

Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu: Bunu ona...

Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk yorum: Daha beter bir durum