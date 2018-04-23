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Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" diye konuştu

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:42
Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 20:42
  1. CHP'li Özgür Özel
  2. Erdoğan
  3. Erdoğan'a parmak sallayan vekil

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  • BahtiyarBahtiyar2 dk önce
    Ne olursa olsun bu ülkenin Cumhurbaşkanı bu net terbiyesizliktir..yanlız reis Bahçeli’nin yıllardır demediği kalmadı hakaret hırsız vs nasıl onun ipi ile onun oyununa geldin. Herkez Meral Akşeneri konuşuyor Karadeniz mahallesi Gaziosmanpaşa’da parkta kahvede
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