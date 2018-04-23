Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' diyen Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'e tepki göstererek "Ben aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim" diye konuştu23 Nisan 2018 Pazartesi 20:42
CHP'li Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan: "Bana parmağını sallıyor. Ben yukarıdaydım aşağıda değildim. Aşağıda oturmuyorum. Oturduğum makam yukarıda ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim çünkü." diye konuştu.
Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu: Bunu ona...
Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk yorum: Daha beter bir durum
YORUM YAZ