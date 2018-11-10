0553 313 94 23
impression

Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi savcı ipe un sermeye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'dangelen başsavcının ipe un sermeye çalıştığını belirterek, 'Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.' dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:44
Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi savcı ipe un sermeye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya hareketi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son bilgileri veren Erdoğan 'Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.' dedi

İşte Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması;

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?

Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 ile tutuklu 18. Bir defa bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar.

Yerel işbirlikçileri açıklamanız lazım dedim. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor.

Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik, Amerikalılara da, Almanlara, İngilizlere hepsine verdik. Bu konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor.

Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için gerdi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.

Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi ayrı programla ayrı grup, Pazartesi akşamı Salı günü ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon.

Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:44
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün hayaliniz içinize düğüm olup oturmasın!
    1. Düğün hayaliniz içinize düğüm olup..
    2. Abdest sağlığımızı da koruyor
    3. Bakan Albayrak, Hakkari şehitleri için..
    4. Suriyeli araştırmacı Hafız: İsrail..
    5. Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak
    6. İstanbul Kartal'da yangın çıktı:..
    7. Yaz aylarının 8 tehdidi
    8. Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi..
    9. Yerli Düşünce 10 Kasım programında..
    10. Erdoğan'dan Suudi yönetimine tepki:..
    11. Kırkın değeri..
    12. Kırkından sonra çocuk gibi ye!
    13. Tarihte bugün: Müslüman Türklerin..
    14. Sapkının avukatından mahkemede skandal..
    15. Suyu ılık içen kabız olmuyor
    16. Doğal salisilik asit
    17. Erdoğan, Fransa'ya gitmeden kudurdular!
    18. Macron’u bıçaklamayı planlamışlar
    19. Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan..
    20. Türkiye-Ukrayna maçının biletleri..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti