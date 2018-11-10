Erdoğan'dan Kaşıkçı açıklaması: Suudi savcı ipe un sermeye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya hareketi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili son bilgileri veren Erdoğan 'Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.' dedi



İşte Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması;

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamada bir bilgi söz konusu mudur? Cesedin nerede olduğu konusunda bir bilgi var mı?

Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 ile tutuklu 18. Bir defa bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar.

Yerel işbirlikçileri açıklamanız lazım dedim. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor.

Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik, Amerikalılara da, Almanlara, İngilizlere hepsine verdik. Bu konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir? Bunu onlar biliyor.

Ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için gerdi. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. Burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin. Ama ipe un sermeye gerek yok.

Ben hukukçu değilim. Bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi niçin geldi? Burada ne işleri var? Bu 15 kişi ayrı programla ayrı grup, Pazartesi akşamı Salı günü ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon.

Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım.