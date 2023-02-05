Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na 'Milli Görüş' tokadı! 'O siyasette yokken ben oradaydım'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gençlerle buluştu.

Erdoğan'a merhum Necmettin Erbakan Hoca ve Milli Görüş çizgisi hatırlatılarak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masada yer alması soruldu.

"Bugün Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zatın 6'lı masada kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Aslında o daha henüz siyasetin içinde yokken, ben, Milli Selamet, Refah Partisi oralardan alalım, oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim." diyerek geçmişi hatırlatan Erdoğan, "Temel Bey falan o zaman siyasetin içinde yoktu. Ve biz oradan çıktık, İstanbul'da il başkanlığı, partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelikleri, bütün buralarda bulunduk..." ifadelerini kullandı.

'Anlamakta zorlanıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi Erbakan Hocamızın gerçekleştiremediğini eğer biz gerçekleştirdiysek demek ki biz iz sürme noktasında başarılı olduk. Ve bu başarımız devam ediyor. Biz, Temel beyin maalesef burada, bu masanın etrafında yer almasını anlamakta zorlanıyoruz. Kendi bileceği iştir. Benim milletimde aklıselim sahibi olanlar da zaten bunlara gereken dersi veriyor. Şu ara da kamuoyu araştırmalarında bindelerde dolaşıyorlar. Sizin gibi böyle şuurlu gençlik oldukça, 14 Mayıs bir başka olacak.