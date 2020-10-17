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Gündem Erdoğan'dan Karadeniz'deki yeni keşifle ilgili paylaşım
Gündem

Erdoğan'dan Karadeniz'deki yeni keşifle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezerv keşfiyle ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:03:00 -
Erdoğan'dan Karadeniz'deki yeni keşifle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinden verdiği yeni müjdeye ilişkin, akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda, "Tuna-1 kuyusundan çıkartacağımız, yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan yeni doğal gaz keşfi paylaşımı

Paylaşımda, "Doğal Gazda Dışarıya Bağımlılığı Önemli Ölçüde Azaltacağız" başlığıyla yer alan grafikte, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığımız bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Kalkınma ve büyüme çabalarımızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça, bu hizmetleri milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz. Böylece ülkemizde kalan kaynağı da yatırıma, üretime, istihdama yönlendirme imkanına kavuşacağız."

Grafikte, çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"Tuna-1 kuyusunun ilk iki katmanında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulundu. Sondaj faaliyetlerinde devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Tuna-1 kuyusundaki çalışmalar sona erdi. Sondaj faaliyetleri Sakarya sahasındaki Türkali-1 kuyusunda devam edecek. Yerli ve milli imkanlarla üretilen KAŞİF robotu sayesinde deniz dibinde çalışmalar sürdürülebilecek. Sondaj gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor."

Erdoğan'ın paylaşımı:

Erdoğan'ın hesabından paylaştığı grafik:

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