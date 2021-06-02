Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi! Tarih verdi

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumahurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için ilk köprünün temelinin Haziran ayında atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT1 ve TRT Haber'in ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul'a stratejik bir yatırım olarak baktıklarını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Süreç 11-12 yıldır ilerliyor. O günden bu güne işleyen bir süreç. Projeye stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz. Ardından 5 köprünün daha temeli atılacak. Öyle bir şehircilik projesi ki bu proje, bu kanalın her iki tarafında 250-300 binerlik konutlarla şehir içinde şehir oluşacak. Arkadaşlarımız 200 bilim adamıyla çalışmalar yürüttüler. Kanal İstanbul projesine de kararlı bir şekilde devam ederek, burada güçlü bir adımı atalım dedik. Kanal İstanbul Projesi'ni yerli yabancı çok güçlü konsorsiyumlarla devam ettireceğiz."

"Projeleri eleştirenlerin yaptıkları bir eseri yok"

"Projeleri eleştirenlerin yaptıkları bir eseri yok. Marmaray'ı yaptık aynı anlayışla. Avrasya'yı aynı anlayışla yaptık. Ama bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Kaynak üretmek nasıl olur, bunun üzerine çalışacaksın. Bir şey yap. Yol yap. İstanbul'un her tarafı delik deşik."