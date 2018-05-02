Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması
Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.
"KANAL İSTANBUL" AÇIKLAMASI
Erdoğan: Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak.
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