Erdoğan'dan İYİ Partili isme tepki! "Kafalarında hala o yasak var, biz bunun önünü açtık"

AK Parti’de salgın nedeniyle ara verilen istişare toplantılarına dün bazı milletvekilleriyle devam edildi. AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıda, NATO Zirvesi ve Azerbaycan temaslarıyla ilgili bilgi veren Erdoğan’ın, İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan’ın, zirvede tercümanlık yapan Fatma Kavakçı’yı hedef almasıyla ilgili, “Hala kafalarının arkasında o yasak var. Biz bunun önünü açtık. Meclis’te başörtülü kadın vekillerimiz var. Fatma, kendisini yetiştirmiş bir kızımız” dediği öğrenildi. Yeni Şafak'ın haberine göre Erdoğan, Kavakçı’nın tercümanlığını yaptığı eski ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin de Trump’un, Kavakçı’ya “Sen böyle konuşmayı nerden öğrendin” diye sorduğunu, Kavakçı’nın da “Teksas’ta büyüdüm” cevabını verdiğini belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın da Kavakçı’nın çok güzel konuştuğunu söylediğini aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Erdoğan’ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hakimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı’nın kızı..!" ifadelerini kullanarak hazımsızlığını gözler önüne sermişti.