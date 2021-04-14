Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin küstah sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

"İtalya Başbakanı size 'diktatör' dedi. Siz bu tarz üslupta kelimeler kullanıldığında neler hissediyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Öncelikle tabii İtalya Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Türkiye-İtalya ilişkilerinin tam iyi bir noktaya geleceğini umduğumuz bir dönemde bu Draghi denilen adam, bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere maalesef baltayı vurmuştur. Zaten sen atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değilsin. Tayyip Erdoğan'a bir defa böyle bir ifadeyi kullanabilmen için her şeyden önce senin tarihinden haberinin olması lazım. Ama gördük ki; senin haberin yok. Biz, milletimizden aldığımız güçle, milletimizin bize vermiş olduğu o irade teslimiyetiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Onun için de İtalya Başbakanı'nın bu ifadeleri kullanması kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın, biz işimize bakalım."