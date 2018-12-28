Erdoğan'dan İmamoğlu'nun randevu talebine cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin, kendisinden randevu talep edeceğini açıklayan Ekrem İmamoğlu’nun isteğine ne cevap vereceğine yönelik sorusu üzerine konuşan Erdoğan, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ben kapımı herkese açık tutuyorum." cevabını verdi.