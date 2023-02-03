Erdoğan'dan İbrahim Kalın ve Fahrettin Altun'a soğuk duş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun “Basket oynamaya devam ediyor musunuz?” sorusuna, "Daha bu sabah oynadık" yanıtını verdiğini aktardı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"TRT’nin spikerlerinden Canan Yener Reçber’in başarılı moderatörlüğü ile programı tamamladık. Ama bizim Cumhurbaşkanı’nı bırakmaya niyetimiz yoktu. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu, “Basket oynamaya devam ediyor musunuz?” diye sordu.

Erdoğan, “Daha bu sabah oynadık” dedi. Kartoğlu hemen maçtaki durumu sordu. Erdoğan, “İbrahim Kalın karşımda oynuyor. Amerika’da oynamış, iyi biliyor” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da basket takımının değişmeyen oyuncularındanmış. Cumhurbaşkanı hafif bir tebessüm ederek, “Ama sayı krallığı bende. 44 sayı attım” diye tamamladı."