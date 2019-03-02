Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Ülkemize kurulan tuzakları bozduk. Milletimizin birliğine kastedenleri hezimete uğrattık. Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de, Tendürek'te inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık, kovalıyoruz, kovalayacağız. Durmak yol yola devam. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kastedenleri evelallah yok edeceğiz.

Sizin bu ülkede yeriniz yok

Trabzon'dan tüm Türkiye'ye, 780 bin kilometrekareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolumuz var, Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, bizim Orta Anadolumuz var, bizim Ege'miz var, Marmaramız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok.

Buradan İyi Partililere, CHP'lilere sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz. Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yan yana olacak mısınız? Gelin bunlara sandıkta Osmanlı tokadını vuralım.

Asla müsaade etmeyiz

Bunlara devlet para verdik, bunlar çukur yaptı. Bu paralar size çukur eşin diye mi verildi millete hizmet için mi verildi. Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere asla müsaade etmeyiz. Müsaade etmedik. Kayyumlar atadık. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe bunlara bu bedelleri ödeteceğiz.

Bu bir beka meselesidir

Son 17 yılda önümüze çıkartılan her engeli, her badireyi sizlerin desteği, duası ile aştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla buluşturduk. Bu seçimler bir beka meselesidir. 31 Mart'ta bunlara vereceğimiz bir dersle geleceğimiz daha aydınlık olacak.

Zillet ittifakı hala kendi içinde uğraşıyor

25 vilayetimizi 9 ilçemizi bizzat ziyaret ettim. Gittiğimiz her yerde 10 binlerce kardeşimizle kucaklaştık. Zillet İttifakı hala kendi içinde uğraşıyor. Bunlar seçim kurullarına daha nasıl müracaat edilir bunu bilmiyorlar.

Bizim Kızıl Elmamız Güçlü ve Büyük Türkiye'dir

Bizim siyasetimiz, gönül, sevgi siyasetidir. Davamız birlik, kardeşlik davasıdır. Bizim kızıl elmamız var. Bizim kızıl elmamız güçlü ve büyük Türkiye'dir. Milletimizin arasına nifak sokmaya, insanımızı birbirine kırdırmaya çalışanlara hayır diyoruz. Biz istikrar ve huzurun tarafındayız.

Son 17 yılda önümüze çıkartılan her engeli sizleri desteği sayesinde aştık. Önümüzde önemli bir imtihan var 31 Mart. Başta İstanbul olmak üzere nerede Trabzonlu hemşehrileriniz varsa buradan telefonla aramanızı rica ediyorum. Onlara şunu söyleyin, oylarımızı hep beraber Cumhur İttifakı'nda konsolide edelim, AK Parti'de birleştirelim.

Pakistan-Hindistan gerilimi

Önceki gün uçak krizinden sonra Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ile görüştüm. Gerilimi nasıl düşürebileceğimizi istişare ettik. Biliyorsunuz Pakistanlı kardeşlerimizin bizim gönlümüzde çok ayrı bir yeri var. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne zaman sıkışsa, deprem felaketinden terörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan'ın hep yanında olduk.

Ülkemizin hem Pakistan ile hem Hindistan ile çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiyenin müstesna konumunu takdir ediyor. Biz de kendilerine tansiyonun düşürülmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları pilotu salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz Hindistan'ın da bu adıma mukabelede bulunmalarıdır. İnşallah Türkiye'nin de diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı dönemin kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.

Ayrıntılar gelecek...