Erdoğan'dan hazımsızlık çeken Yunanistan'a rest! "El uzatmasına izin vermeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya'daki açılış törenine telekonferansla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ayasofya, Libya ve Ege konularında Yunanistan ve diğer ülkelerin açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hedef Ayasofya değil bizim varlığımız

Son günlerde çok fazla gürültü çıkaran ülkelerin hedefi Ayasofya değil, bizim buradaki varlığımız. Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak'tan Suriye'ye Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

"Hukuk ve çıkarımıza el uzatmasına izin vermeyiz"

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Bizim kimsenin hakkında hukukunda toprağında denizinde gözümüz yoktur. Ancak kimsenin hak, hukuk ve çıkarımıza el uzatmasına izin vermeyiz.

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

Zorbalıklar karşısında vereceğimiz cevabı fiilen veriyoruz. gerekirse daha fazlasını yapmaktan da çekinmeyiz.

Miçotakis'te böyle hazımsızlık yapmıştı

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti. Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi.