Erdoğan’dan göçmenler için “üç ayda değişen üç görüş” mü?

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında Suriyeli göçmenler üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran CHP zihniyetine cevap verdi. Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç ay içinde Suriyeli göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak bu açıklamaların arka planındaki gerçeği ortaya koydu.

İşte Karasahanoğlu'nun o yazısı;

CHP zihniyeti saldırıyor..

“Ramazan” demeden, “Bayram” demeden, hız kesmeden saldırılarını sürdürüyorlar.

Ahlak, ilke, namus diye bir dertleri olmaksızın.. İnsanlık, sevgi, yardım diye bir sorumluluk hissetmeden..

Çarpıtıyorlar, tahrif ediyorlar, vicdansızlıkta rekor üstüne rekor kırıyorlar..

CHP’nin yayın organı niteliğindeki medya kuruluşlarında Suriyeli göçmenler üzerinden algı operasyonu üstüne algı operasyonu yapılıyor..

Tayyip Erdoğan dimdik dururken, onun duruşunu bozmak için paçasına yapışıp devirmeye çalışanlar..

Olmadı, omuzuna sıçrayıp, yıkmak isteyenler..



Olmadı, çelme takmaya, sendeletmeye çalışanlar..

“Çakallar dünyası”ndaki rezillere direnebildiği kadar direnip, sonunda kısmen de pes eden dünya “lider”ine, “N’oldu, n’oldu” diye nanik yapmaya kalkıyorlar..

ABD’de bu senaryo.. İsrail’de bu senaryo..

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu senaryo..

Mısır’da bu senaryo.. Suriye’de bu senaryo..

Dünya lideri Erdoğan, “Eyyy Trump” dediğinde.. “Benim kamu bankama sen nasıl ceza vereceksin” diye haykırdığında..

Amerikancı olup, “Rekor ceza geliyor” diye başlık atan solcular..