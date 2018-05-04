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Erdoğan'dan gençlere kitap önerisi!

Erdoğan'dan gençlere kitap önerisi yaparak, 'Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını yastık altı kitabı yapın.' dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 20:12
Erdoğan'dan gençlere kitap önerisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuştu. Erdoğan, gençlere yol gösterecek okunması gereken kitap olarak Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını önerdi.

Erdoğan konuşmasında gençlere yol gösterecek ki­tapbıı şu cüm­le­ler­le tav­si­ye et­­ti:

'Ne abartıdan hoşlanırdı ne de başarısızlıktan. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını yastık altı kitabı yapın. Çocuklarla paralamento yönetilir mi diyenleri gördük. Bir profesör nasıl olurda kendi öğrencisine güvenmez. Benim dedem güvenmiş. Ecdadım Fatih güvenmiş. Ben bir çağı kapatırım bir çağı açarım demiş. Öyle de yapmış. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürütüp bir çağı kapatıp bir çağı kapatıyorsa bizde denizin altından Marmaray'ı işleteceğiz onlara layık olduğumuzu göstereceğiz. Avrasya Tüneli'ne buradan girdik Asya'dan çıktık. 24 Haziran'dan sonrada biz milletimize bu dev projelerin aynılarını takdim edeceğiz.

NECİP FAZIL VURGUSU!

Milli Türk Talebe Birliği'nde teşkilat başkanlığını üstlendim. Bu süreç benim önemli kişilerle tanışmama vesile oldu. En önemlisi üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. 23-24 yaşında Milli Türk Talebe Birliği'nde tanıştık. Gençlik gecelerimizin terk edilemez özellikle konuşmacısı üstaddı. Üstadı takdim etme şerefi fakire nasip olurdu. Ben sadece onun karşısında değil onun yanında spikerlik yapardım. Spikeri üstada beğendirmek kolay değildi.' dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 20:12
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  • FarukFaruk17 dk önce
    Benim yastık altı kitabım NUTUK.
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