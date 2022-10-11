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Dünya Erdoğan'dan flaş Putin kararı! Az önce bütün dünyaya duyuruldu
Dünya

Erdoğan'dan flaş Putin kararı! Az önce bütün dünyaya duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Perşembe günü Astana Zirvesi'nde görüşecek. Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov, Putin'in ABD Başkanı Biden ile görüşebileceğinin de sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 15:00:00 -
Erdoğan'dan flaş Putin kararı! Az önce bütün dünyaya duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Zirvesi'ne katılarak burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini duyuran Lavrov, olası Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine de açık kapı bıraktı.

Rus Bakan, Ukrayna'da nükleer silah kullanılacağı endişelerine karşılık ise bu silahların savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Lavrov, Moskova'nın askeri doktrininin nükleer silahların sadece savunma amaçlı olarak kullanımasına izin verdiğini vurgulayarak nükleer gerilimi Washington'ın tırmandırdığını savundu.

Peskov açıklama yapmıştı

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Türkiye'nin Ukrayna konusunda Rusya ve Batı arasındaki olası müzakerelere ev sahipliği yapmayı teklif ettiği iddialarına dair dün açıklama yapmıştı. Peskov, kendilerine şu ana kadar böyle bir teklif ulaşmadığını dile getirmişti. Peskov, konunun Astana'da gerçekleşebilecek Putin-Erdoğan görüşmesinde gündeme gelmesinin mümkün olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan ve Putin son olarak geçen ay Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi sırasında görüşmüştü.

 

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