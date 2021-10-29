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Siyaset Erdoğan'dan flaş hamle! Alayına büyük şok... Hepsi donduruldu!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş hamle! Alayına büyük şok... Hepsi donduruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 08:34:00 -
Erdoğan'dan flaş hamle! Alayına büyük şok... Hepsi donduruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar"a göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu.

Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.

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Yorumlar

Şahin

Abd nin el koyduğu 1.4 milyar dolar için abd nin incirlik dahil olmak üzere turkiyedeki mal varlıklarına el koy seni baş tacı yapalim
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Ahmet

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