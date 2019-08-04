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Erdoğan'dan flaş çağrı: AK Parti'nin kapısı daima açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 21:38
Erdoğan'dan flaş çağrı: AK Parti'nin kapısı daima açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da AK Parti Teşkilat yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız

Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz.

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

"AK Parti'nin kapıları açıktır"

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:38
  1. Bursa
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • MikiforovMikiforov27 dk önce
    Kusura bakmayın biz vatandaş olarak her vazifeyi siz cok ta haketmediginiz halde layikiyla yaptik siz bizi kuselcilere liberallere yem ettiniz istanbul sozlesmesi 6284 kadem cedaw suresiz nafaka kadinin beyani esastir kaldirin dedik nas degil dediniz vatan hainlerine idam istedik gecistirdiniz zinayi suc olmaktan cikardiniz ehli sunnet hocalara yapilan zulme sustunuz islam guncellensin diyenlere goz yumdunuz . Devlet sirketlerinin yonetim kurullarinin 4 unde bulunup ta hepsinden de 4 maas alanları kolladiniz buna ragmen eyt lilerin hakli taleplerine goz yumdunuz issizlige egilmediniz liyakata dikkat etmediniz. Siz simdi degisseniz ne degismeseniz ne biz sizi artik kendi basiniza biraktik ... bize actiginiz yaralari sarmakla mesguluz
  • SüleymanSüleyman27 dk önce
    Vizyon tele filminde diyorya haniZEKİ MÜRENDE BİZİ GÖRECEKMİBende diyorumki istanbul sözleşmesi iptal olacakmıFetö mağdurları yani fetöden yargılanıpda aklan memururla işine dönebilecekmi
  • SüleymanSüleyman42 dk önce
    Bizim oralarda bir deyim vardırYÖRÜĞÜN YEDİĞİ YOĞURT İLE SÜT ONUN SÖYLEYECEĞİ MIRT İLE ZIRTCumhurbaşkanının söyleyeceğide tıpkı bu deyimdeki gibi hep aynı kelimeler aynı konu aynı söz yeni bir şey yok

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