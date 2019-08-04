Erdoğan'dan flaş çağrı: AK Parti'nin kapısı daima açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da AK Parti Teşkilat yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

Yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız

Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz.

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

"AK Parti'nin kapıları açıktır"

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz.

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