Erdoğan'dan Erol Olçok'un kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.05 Haziran 2019 Çarşamba 18:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinden sonra Olçokların mezarının bulunduğu yere geçti.
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.
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