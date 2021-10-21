Erdoğan’dan erken seçim mesajı

Gazetecilerin sorusu üzerine erken seçim açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağı bilgisini verdi.

Erdoğan, açıklamalarında; “Bunlar neredeyse iki yıldır hep erken seçim demiyorlar mı?Çok açık net bir gerçek var ortada; ben “seçimler zamanında yapılacak diyorum, asla geri adım yok” diyorum. Devlet Bey, aynı şekilde, Haziran 2023’ü söylüyor, “seçimler zamanında yapılacak” diyor. Ama bunlar hala avara kasnak gibi dönüp dönüp duruyorlar. Yok böyle bir şey, olmayacak böyle bir şey. Seçim zamanında yapılacak. Türkiye, seçimlerin zamanında yapılması olayını yaşayacak. O tarih de Haziran 2023’tür.” İfadelerini kullandı.