Erdoğan’dan dünyaya adil düzen çağrısı

Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi’ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE DE BRICS’E ÜYE OLACAK

Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil, daha tarafsız, yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye’de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz. Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileriye taşımak istiyoruz.”

AFRİKA’NIN KALKINMASINA DESTEK

“Bugün burada yalnızca Türkiye’yi değil İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm Müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyorum” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Teşkilat ile BRICS arasındaki iş birliğinin ilerletilmesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için güney-güney işbirliği süreçlerinden bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında özellikle Afrika’nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirmesinde de fayda görüyorum.”

SADECE AZINLIĞI MUTLU EDİYORLAR

Dünyanın oldukça sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: “Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır.”

EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ

Türkiye’nin fakir ülkelere ve halklara yaptığı yardımlardan bahseden Erdoğan, şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl 8.2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz. Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bugün 3,5 milyonu Suriye ve Irak’tan olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Birçok gelişmiş Batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır. Ülkemizin Afrika’daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Bunun en güzel örneği Somali’dir.”

Güney Afrika’da düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılan liderler, aile fotoğrafı çektirdi. Bu sırada Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında samimiyet dikkat çekti. Mandela’nın torunu ile görüşen Erdoğan dün de zirvenin ana oturumunda konuştu. ABD Başkanı Trump ve diğer Avanjelist-Siyonist kesimlerden gelen yaptırım tehditlerinin yapıldığı dakikalarda ise Erdoğan’ın, Putin’e yönelik, “Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor” sözleri dikkati çekmiş Putin ise, “İlişkilerimiz her daim gelişecek” demişti.