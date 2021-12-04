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Ekonomi Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Siirt'te adeta gövde gösterisi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:47:00 -
Erdoğan'dan 'dolar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Törenle, Siirt- Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk- Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.

"Kur dalgalanmalarını makul bir çizgiye oturtacağız"

Konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda kurdaki dalgalanmalara dair de konuştu.

"Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkeler standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz."

"Düşük faizden taviz yok"

"Asgari ücreti, kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız." diyen Erdoğan, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de şunları söyledi: "Son 3 yıldır bize ekonomimizde saldırıyorlar. Salgının küresel ekonomilerde yol açtığı krizler ile ülkemizin yaşadığı bu süreç birleşince bir süredir yaşanan kur ve fiyat artışlarıyla karşılaştık. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizi işletmelerimizi esnaflarımızı yüksek faize karşı destekleyecek paketleri birer birer devreye alıyoruz. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu bugün de düşük faiz diyorum yarın da düşük faiz diyeceğim. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir illettir."

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