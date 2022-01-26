Erdoğan'dan dikkat çeken Sedef Kabaş ve Metaverse talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında gündeme dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş'la ilgili sosyal medyadan atılan tweet'ler de masaya yatırıldı.

"Gündem belirlemede güzel bir ivme yakaladık"

Twitter'dan Kabaş'la ilgili açılan etiketle 380 bin tweet atıldığı ve bu tweet'lerin 18 milyon kez görüntülendiği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu rakamlarla ilgili "Gündem belirleme konusunda güzel bir ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Kabaş'ın yargı sürecini takip edin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, Sedef Kabaş'la ilgili yürütülen yargı sürecinin takip edilmesi konusunda talimat verdiği kaydedildi.

"Metaverse" talimatı

Öte yandan, toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı.

Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı.

Parti kurmayları "Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Metaverse ile ilgili "Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin" dediği öğrenildi.

Aksu'nun şarkı sözleri de toplantıda konuşuldu

Öte yandan, sanatçı Sezen Aksu'nun 5 yıl önce yazdığı ve tepki toplayan şarkı sözleri hakkında yapılan açıklamalar da toplantının diğer gündem başlığı oldu.

Bazı kurmayların Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş'a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu'ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. "Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı" yorumu yapıldı.

Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular.

Bir kurmayın da Sezen Aksu'nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi.

Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan'ın "Siz konuşun tabii; bana bırakmayın" değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.