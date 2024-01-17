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Gündem Erdoğan'dan Destici sürprizi
Gündem

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-01-17 13:51:00 -
Erdoğan'dan Destici sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin güdümüne giren CHP ve yandaşlarının hedefindeki BBP lideri Mustafa Destici ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile işbirliği yapanları yerin dibine soktu.

Bunun üzerine CHP ve yandaşları, Mustafa Destici'yi hedef almaya başladı.

Erdoğan'dan Destici sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, saat 18.30'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek.

Görüşmede yerel seçimlerde izlenecek yol haritasının değerlendirileceği aktarıldı.
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