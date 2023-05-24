Erdoğan’dan depremzedelere mesaj! Sizi muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Türkiye'yi derinden yaralayan asrın felaketinin üzerinden 3,5 ay geçti...

Devlet ve millet el ele verdi, büyük yıkıma uğrayan 11 il için mücadele etti.

Yaraların sarılmaya başlandığı şu günlerde, başlarını sokacak evleri bile kalmayan depremzedeler için konutlar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı depremzedelerle...

Çok değil, eylül ayı gibi bu konutların çoğu bitecek ve sahiplerine teslim edilecek.

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Onlar heyecanla evlerine kavuşacakları günü beklerken, diğer taraftan da seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikleri için lince uğramanın hüznünü yaşıyor.

Olayın ayyuka çıkmasının ardından depremzedelere desteğini yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan seçim için çalışmalarını sadece deprem bölgesinde sürdürdü.

"Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye..."

Her gittiği ilde büyük bir teveccühle karşılaşan Cumhurbaşkanı, bu zamana kadar ilerlenen yoldan bahsetti, afetzedelerin bir nebze olsun sevinmelerini sağladı.

Depremzedelere bugün de bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır. Bizim vazifemiz hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz.

"Yaralarımızı süratle sarıyoruz"

Hamdolsun, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı süratle sarıyoruz. Deprem illerimizde 910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin kurulumunu tamamladık, 13 bine yakın iş yerimizi faaliyete aldık. Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk.

"Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin"

Önümüzdeki Ekim-Kasım gibi de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz.