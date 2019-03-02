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Erdoğan'dan çok sert sözler! "Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Trabzon mitinginde terörle mücadeleye dair sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:45
Erdoğan'dan çok sert sözler! "Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz"

AK Parti'nin Trabzon Mitingi'nde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

'Milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz'

Erdoğan konuşmasında, "Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımız dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:45
  1. Trabzon
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Terörle Mücadele

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