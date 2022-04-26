Erdoğan'dan çiftçilere 1,1 milyar liralık hibe müjdesi
Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere hibe desteği müjdesi verdi. Erdoğan, 32 bin 572 çiftçi ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye verilecek hibe desteğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı bitiminde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında çiftçilere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hibe desteğini duyurdu.
Buna göre; 32 bin 572 çiftçi ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni hibe programımızın çiftçilerimize, yatırımcılarımıza ve tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.