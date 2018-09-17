Erdoğan'dan CHP'ye İş Bankası çıkışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gezisini takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'nda hisse sahibi olmasını tartışmaya açtı. Başkan Erdoğan, CHP'nin bankada yüzde 28 hisse sahibi olduğunu hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer" dedi.

Başkan Erdoğan'ın kendisine yöneltilen CHP'nin bir TV kanalını satın aldığı iddiasıyla ilgili soruya verdiği yanıt şöyle:

SİYASİ PARTİLER BANKA KURAMAZ



Bir TV kanalı açmış açmamış çok önemli değil. Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayun'undan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer. Öyle mi? Basın mensupları olarak siz de inceleyin bence bu konuyu.



TALİMAT VERİLDİ



Vakıfbank'ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Bir an önce oraya aktarılsın. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün haramla ne alakası olur? Olmaması lazım. Ya bunu vakıf katılıma veya genel müdürlüğe bunu vermesi lazım ki, Vakıflar Genel Müdürlüğü bütün eserlerinde bu harcamaları yapsın. Bu talimat verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bu imkanı en ideal şekilde kullanma fırsatını yakalamış olacak.