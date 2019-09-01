Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin işten çıkarmalarına tepki göstererek, "Bizim de yapacaklarımız olacak" dedi.01 Eylül 2019 Pazar 16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Konya Metrosu'nun yapımına başlıyoruz. İlk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştireceğiz
CHP, belediyede kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar. Bizim de yapacaklarımız olacak.
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