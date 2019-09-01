Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin işten çıkarmalarına tepki göstererek, "Bizim de yapacaklarımız olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapılan toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: Konya Metrosu'nun yapımına başlıyoruz. İlk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştireceğiz CHP, belediyede kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylediler çıkardılar. Bizim de yapacaklarımız olacak. Ayrıntılar geliyor...

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