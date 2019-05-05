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Erdoğan’dan CHP'li belediyelere mesaj! "Kafalarına göre karar alamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık koltuğu CHP'nin, ancak meclis çoğunluğu partisinin elinde olan belediyeler için "Kafalarına göre karar alamayacaklar" mesajı verdi. Öte yandan Mehmet Özhaseki, İstanbul'a koordinatör tayin edildi

05 Mayıs 2019 Pazar 11:43
Erdoğan’dan CHP'li belediyelere mesaj! "Kafalarına göre karar alamayacaklar"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP'li büyükşehir belediyelerinde izlenecek yol haritasını açıkladı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan, muhalefetin kazandığı ancak meclis çoğunluğu partisinin elinde olan belediyeler için "Kafalarına göre karar alamayacaklar" mesajı verdi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, MYK toplantısında İstanbul için 'Koordinatör' olarak tayin edildi.

"Başkanları sıkıştıracağız"

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere belediye meclislerinde çoğunluğun AK Parti'de olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

“İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti, birinde MHP olmak üzere; 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisindeki toplam 312 üyeden 176’sı AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye 132’si ise diğer partilerin üyeleri. Ankara’da da durum farklı değildir. 25 ilçe belediyesinden 19’unu AK Parti, 3’ünü MHP aldı. İlçelerde ve belediye meclisinde ezici çoğunluk elde ettik. Buradan hareketle, çoğunluk bizde diye belediyeyi ‘Çalıştırmama’ üzerine hareket etmeyeceğiz ama başkanları sıkıştıracağız. Elleri o kadar da rahat olmayacak, kafalarına göre hareket edemeyecekler. Meclislerde alınacak kararların kontrolü bizde olacak."

"Vatandaşın lehine olan uygulamalar desteklenecek"

Erdoğan, bu iki belediye dâhil AK Parti'den muhalefete geçen belediyelerde personelin haklarının korunmasının yakından takip edileceğini de söyledi. AK Parti kurmayları, muhalefetin "Bizi çalıştırmıyorlar" dememesi için belediyelerde atılacak her adımı değerlendirerek, vatandaşın lehine olacak uygulamaların destekleneceği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti
  5. CHP'li Belediyeler
  6. Flaş açıklama

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  • AgaAga11 dk önce
    Bu açıklama bin hiç geçerliliği yok tur.icraata geçemeyen güdük kalacaktır aynı durum Hatay 2014secumkwrinde CHP büyükşehir i kazandı ve AKP %70oranunda meclis e hakim olduğu her CHP ninhalka yaptığı bilhassa fahiş su zammına destek vermiştir.cho bin yaptığı halka zulümlere fren olacağına gaz vermiştir.ve netice 2019secimibde 110bin farkla yine CHP kazanmıştır akp sayesinde.zalimin zulmü ince destekçisi nedir eğer 2014secumde Hatay san ders alınsaydı.istanvuk ve Ankara kaybedilmezdi

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