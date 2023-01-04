Erdoğan'dan bir müjde daha! Asgari ücret desteğinde yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret destek miktarını yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum." dedi.

Yeni müjdeler

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce memur ve emeklilerin maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını duyurdu, ardından en düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı, patronları da es geçmedi.

Asgari ücret desteği 400 TL oldu

Asgari ücret destek tutarının 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildiğini ifade eden Erdoğan, "Asgari ücret rakamını iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı duyurmak istiyorum." dedi.

"Yeni artışlar yapacağız"

Düzenlemenin küçük işletmeleri kapsadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yılın ikinci yarısında yeni artışlar yapacağız” diyerek beklentileri daha da yükseltti.