Erdoğan'dan Binali Yıldırım açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.25 Aralık 2018 Salı 13:17
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.
Erdoğan, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması durumunda TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek olmadığını açıkladı.
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