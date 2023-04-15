Erdoğan'dan Berdimuhammedov'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak annesinin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi vefat eden Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
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