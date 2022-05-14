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Siyaset Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit harekatında şehit düşen askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:24:00 - 2022-05-14 10:27:11
Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit harekatında şehit düşen askerler Oktay Salar ve Selman Güler'in ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Gaziantep Karkamış-Köprübatı Hudut Karakolu'na bölücü terör örgütü mensuplarınca Suriye'den yapılan tanksavar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Oktay Salar ile Pençe Kilit harekat bölgesinde arama/tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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