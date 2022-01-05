Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beytepe'deki konutunun kapısında karşıladı. Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi 14.05'te başladı.

Ankara'daki sürpriz görüşmede iki liderin siyasi ve ekonomik konuları masaya yatırdığı öğrenildi.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye hediye

Sürpriz görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP lideri Bahçeli'ye doğum günü hediyesi verdiği öğrenildi.

Görüşmenin detayları

A Haber Muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında görüşmeye ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

Görüşme kapsamında ilk kareler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 2 hediye verdiğini gördük. Onlardan bir tanesinin sebebi ziyaret gerçekleştiriyor olması. Diğer sebebinin ise 1 Ocak gününün MHP liderinin doğum günü olması sebebi. Bu kapsamda aynı zamanda doğum gününü kutladığını söylemekte de fayda var.

Peki ne hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Özellikle bir çerçevenin içerisinde MHP lideri Bahçeli’nin öğrencilik yıllarına ait bir öğrenci kütüğü olduğunu görüyoruz. Diğer hediye ise üzerinde 3 hilalin bulunduğu kitaplar ancak kitapların içeriğinin ne olduğu henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılmış değil.